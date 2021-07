Mazara, da domani la Ztl al lungomare Mazzini. Al via gli eventi estivi

16/07/2021 22:00:00

Da sabato 17 luglio a Mazara, per tutte le sere di sabato, domenica e festivi infrasettimanali dei mesi di luglio e agosto entrerà in vigore la zona a traffico limitato nel lungomare Mazzini, in particolare nel tratto compreso tra il piazzale Quinci e l'intersezione con la via Mario Rapisardi.

E' stata pubblicata all'albo pretorio online l'Ordinanza n. 167/2021 del dirigente Comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino, con la quale si prevede l'istituzione temporanea del divieto di sosta e transito, nel periodo di Luglio e Agosto 2021, nelle giornate di Sabato e Domenica, e nei giorni festivi infrasettimanali, con le seguenti modalità:



1) divieto di sosta dalle ore 19:30 alle ore 24:00, nel Lungomare Mazzini, in entrambi i lati della carreggiata, tratto di strada tra il piazzale Giovan Battista Quinci e prima della via Rapisardi;

2) divieto di transito dalle ore 20:00 alle ore 24:00, nel Lungomare Mazzini, tratto di strada tra il piazzale Giovan Battista Quinci e prima della via Rapisardi.

Nei giorni ed orari in cui saranno in vigore i divieti di sosta e transito, i veicoli provenienti dalla via Molo Caito, giunti all'intersezione con il Lungomare Mazzini, avranno l'obbligo di svolta a sinistra per l’immissione nella via San Giovanni oppure potranno fare ingresso nel piazzale Quinci per il parcheggio.

Dall'altro lato del lungomare, per i veicoli transitanti nel Lungomare Giacomo Hopps, provenienti dal Lungomare San Vito, alla rotatoria (via Valeria), avranno l'obbligo di immettersi in via XXVII Maggio o in alternativa immettersi nella via IV Aprile.

Per i veicoli transitanti le vie Rapisardi e Castiglione, giunti all'intersezione con il Lungomare Mazzini, previsto l'obbligo di svolta a sinistra in direzione Lungomare Giacomo Hopps.

Per i veicoli transitanti la via Conte Ruggero, giunti all'intersezione con la via Santissimo Salvatore, divieto di svolta a sinistra consentendone il transito verso la via Nicolò Tortorici.

****

Estate in Zona Blu, gli eventi del week end

Applaudita performance del Balletto di Siena nell'atrio di Santa Caterina con lo spettacolo "Danza sotto le Stelle - Grand Suit de Ballet" per la regia di Marco Batti. Il corpo di ballo, insieme al regista, hanno reso visita questa mattina al Palazzo di Città incontrando il sindaco Salvatore Quinci (vedi foto allegate: in Galleria Sicilia al termine dell'incontro con il Sindaco e con gli assessori Giacalone e Abbagnato al termine dello spettacolo di ieri sera).

Per la rassegna culturale promossa dall'associazione culturale Zuara in collaborazione con Libridine Editore ieri sera nell'atrio del complesso Corridoni, presentazione del volume: "L’amore distratto" di Francesca Incandela. Ha dialogato con l'autrice il giornalista Francesco Mezzapelle.

Eventi week end Estate in Zona Blu:

Questa sera prima proiezione della Rassegna Cinematografica "Cinema Sotto le Stelle" promosso dalla Multisala Grillo Eden nell'Atrio di Santa Caterina. Verrà proiettato il film diretto da Stefano Mordini "Lasciami Andare" con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa e Serena Rossi. Un thriller con venature soprannaturali (inizio proiezione ore 21,30 - costo biglietto 4 euro).

Sabato 17 luglio alle ore 21,30 nell'atrio di Santa Caterina secondo appuntamento con la Rassegna cinematografica "Cinema sotto le Stelle" che propone "Comedians", il nuovo film di Gabriele Salvatores.

Domenica 18 luglio:

- alle ore 21 nell'atrio di Santa Caterina concerto "Ciak... che musica" del gruppo Movie Group, organizzato dall'associazione "I colori della Musica" di Mazara del Vallo. Colonne sonore di film accompagnate dalla proiezione di scene cinematografiche allieteranno la serata.

- alle ore 21,30 per la rassegna letteraria "Un mediterraneo di letture" a cura di Jana Cardinale, presentazione del libro di Francesco Bozzi "Il Giallo del Giallo".

Presso la Galleria Santo Vassallo prosegue fino all'8 agosto l'esposizione della mostra "Morfologie" organizzata dall'Istituto euro arabo e curata da Aldo Gerbini. La mostra è aperta da martedì a domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 20.

****

Estate in Zona Blu, al via la Rassegna “Cinema sotto le Stelle”

Prende il via domani sera nell’Atrio di Santa Caterina la Rassegna “Cinema sotto le Stelle” promossa da Multisala Grillo ed Eden.

Fino al 31 agosto, 35 proiezioni.

Iniziò spettacoli ore 21,30. Costo biglietto 4 euro; anteprime 6 euro.

Prima proiezione a CINEMA SOTTO LE STELLE: giovedì 15 luglio “Lasciami Andare” con la regia di Stefano Mordini.