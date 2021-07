Ce l'ha fatta. Di Stefano ha scalato Erice in bici per tredici volte di seguito. Il video

16/07/2021 12:12:00

Di Stefano ha scalato Erice in bici per tredici volte

Ce l'ha fatta. Il ciclista valdericino Gianpaolo Di Stefano ha scalato Monte Erice per ben 13 volte con la sua bicicletta.

Ha compiuto 300 chilometri in 16 ore, salendo e scendendo la montagna. E' partito alle 5 del mattino da Bonagia. E' arrivato alle 21 in vetta, ai Giardini del Balio. Il dislivello complessivo è di 9170 metri.

«Quella di Gianpaolo Di Stefano è stata una vera impresa titanica, una faticosa sfida contro il tempo vinta col cuore e in modo brillante – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora allo sport Rossella Cosentino -. Gianpaolo è un ciclista tenace, dotato di un grande potenziale atletico e una forza di volontà di ferro. Oltre a congratularci con lui per essere riuscito nel suo intento, lo ringraziamo perché Everesting è stato anche un momento di promozione del nostro territorio. Il suo arrivo all’ingresso dei Giardini del Balio è stato emozionante e ci auguriamo che la sua performance, che ha avuto una importante eco, sia da stimolo per tutti noi».