 A Marsala tornano le “vie dei Tesori”

17/07/2021 08:00:00

Martedì 13 luglio alle ore 16.30, presso il Complesso monumentale di S. Pietro di Marsala, l’Associazione Culturale Nonovento, in quanto soggetto promotore, con la presenza e la collaborazione dell’Assessore Dott.ssa Antonella Coppola, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale che anche quest’anno ha patrocinato e sosterrà il Festival, ha tenuto una Conferenza di Servizi con la rete di associazioni e privati cittadini che parteciperanno, e hanno già preso parte durante gli scorsi anni, a questa edizione de “Le Vie dei Tesori”.

L’evento sarà una occasione di scoprire la Sicilia con uno strumento unico e smart! La cultura e la bellezza appartengono a tutti e fanno stare bene. La XV edizione si svolgerà in sedici città e borghi di tutta l’Isola, negli 8 weekend compresi tra l’ 11 settembre e il 31 ottobre 2021. Si parte l’ 11 settembre con 9 città, per tre weekend, fino al 26 settembre:Bagheria, Caltagirone, Caltanissetta, Enna, Marsala, Mazara, Termini Imerese, Trapani. Il 1 ottobre il testimone passa a Palermo, Catania, Cefalù, Erice, Ragusa, Scicli e Sciacca che diventeranno grandi musei diffusi, visitabili con un unico coupon. Terrazze, giardini, cupole, musei, chiese, palazzi storici – in gran parte visitabili per l’occasione – saranno aperti e raccontati nel rispetto della sicurezza, ma con tanta voglia di ritrovarsi.

Anche quest’anno, l’Associazione Nonovento, presieduta dalla Dott.ssa Sara Parrinello, ha voluto porre la Città di Marsala al centro di un movimento culturale importante per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, tramite l’elaborazione di diverse proposte tutte da scoprire. Maggiori dettagli saranno prossimamente divulgati alla cittadinanza mediante una apposita conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021.

Le Vie dei Tesori è la sfida di un gruppo di giornalisti e operatori culturali di Palermo convinti che siano le persone a cambiare le città. E decisi a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del Paese mettendo a rete le sue migliori risorse. Una scommessa dal basso partita nel 2006 a Palermo, che progressivamente si è estesa a tutta la Sicilia. Le Vie dei Tesori crede nelle infinite potenzialità di un Sud produttivo, operoso, creativo, affrancato dall’assistenzialismo. Crede nell’alleanza tra pubblico e privato. Crede nella necessità di fare rete. Propone ai cittadini un’alleanza nel segno della cultura, della conoscenza, della riappropriazione degli spazi. E di contro, offre ai turisti la possibilità di visitare città aperte, raccontate, dense di nuove prospettive, di nuovi spunti di dialogo, di nuove forme di accoglienza. Un impegno civile, prima ancora che culturale.

La tennista marsalese Altea Cieno ricevuta in Comune

Parlare di promessa del tennis italiano è poca cosa riguardo ad Altea Cieno, visti i successi già ottenuti e gli apprezzamenti tributati dalla stampa sportiva. E i risultati non sono passati inosservati neanche al sindaco Massimo Grillo che ha voluto incontrare a Palazzo Municipale la giovanissima marsalese, presente anche l'assessore Giuseppe D'Alessandro. “Nel panorama tennistico nazionale comincia a risuonare il tuo nome e questo è anche un motivo di vanto per la nostra città, ha sottolineato il sindaco Grillo rivolgendosi ad Altea. Ciò testimonia la serietà con cui affronti gli impegni sportivi per i quali ti auguro nuovi traguardi, ma con i piedi ben puntati a terra e non tralasciando mai la scuola”. La giovane tennista - accompagnata dai genitori Pierino Cieno e Damaris Kosgei (con loro anche don Angelo Grasso e il sig. Antonio Romeo) – nel 2020, a Roma, aveva dominato al Master Nazionale Kinder Tennis Trophy, vincendo la finale Under 9. Lo scorso Giugno invece, Altea Cieno ha vinto il torneo di Villafranca di Verona, terza prova Under 10 del circuito Junior Next Gen Italia. Terminati le elementari, Altea da quest'anno frequenterà il “Garibaldi”, coltivando – assieme al tennis - la passione per il pianoforte.