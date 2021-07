Coronavirus: dal maxi schermo per gli Europei nasce il focolaio più grande d'Italia ... 

18/07/2021 13:12:00

E' il focolaio più grande d'Italia. Ed è nato in un locale che aveva organizzato un maxi schermo per una partita degli Europei.

E' salito a 91 il numero di contagiati dal Coronavirus, a causa del focolaio scoppiato a Roma dopo che decine di persone avevano assistito alla partita del campionato Europeo di calcio tra Italia e Belgio in un pub. In base ai dati dell'Asl Roma, che sta monitorando il caso, in due settimane il dato è passato da 16 contagiati agli oltre 73 segnalati il 14 luglio, fino ai novantauno registrati oggi, di cui 13 secondari (amici e familiari dei clienti, o dipendenti del pub).

E quello di Roma potrebbe essere solamente il primo cluster post euforia Azzurra. Basti pensare infatti alle scene dei festeggiamenti nelle strade e nei locali - e non solo - sia per quanto riguarda Italia-Spagna, che per la vittoria in finale contro l'Inghilterra.

Il range di età del cluster si attesta tra i 14 e i 60 anni. L'età media dei contagiati è di 21 anni. Tra i positivi, 75 sono maschi mentre sono 16 le femmine.