19/07/2021 16:28:00

Incidente stradale, questo pomeriggio alle 15,30, sulla Statale 115 nei pressi delle piscine Rocche Draele, nel territorio di Misiliscemi.

Un'auto, un' Alfa 147, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada. Il conducente, un uomo di 31 anni, Gianluca D.M. , è stato trasportato, in ambulanza, al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate di Trapani, in codice rosso. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia municipale. E' stato un incidente autonomo. Il conducente, che procedeva da Marsala verso Trapani, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.