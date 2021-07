Trapani, sistemate le pedane della spiaggia danneggiate dai vandali

19/07/2021 11:04:00

Sono già state sistemate le pedane collocate sulla spiaggia prospiciente piazza Vittorio Emanuele, a Trapani, dove la scorsa settimana era stata inaugurata un'area attrezzata per i disabili. Le pedane sono state danneggiate dai vandali.

“La vergognosa ed incivile azione di fatto in danno dei cittadini in difficoltà non ci farà arretrare di un millimetro - dichiarano il sindaco Tranchida e l'assessore Abbruscato -. Interverremo al più presto possibile per riparare il danno perché vogliamouna Trapani sempre più inclusiva, come già dimostrato con il parco giochi di Villa Margherita e come ribadito appena pochi giorni fa con l'apposizione di queste utili pedane. I trapanesi condannino due volte questi delinquenti: la prima, per il danno che arrecano alla cosa pubblica; la seconda, per l'indegno gesto nei riguardi di chi è più in difficoltà di altri”.