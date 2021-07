Trapani, conclusa la tappa del campionato regionale di Beach Volley

19/07/2021 08:24:00

Si appena conclusa una delle cinque tappe regionali di Beach Volley maschile che ha visto protagonista la città di Trapani. La stagione del grande Beach Volley trova a Trapani la giusta collocazione per coniugare Turismo, Sport e Cultura. Per due giorni è stata festa del Beach Volley sulla spiaggia del litorale della città finalista a Capitale Italiana della Cultura.

Il Comitato regionale della Federazione Italiana Pallavolo dopo la tappa femminile di Cefalù è riuscita a portare a Trapani ben 20 coppie maschili tra le più forti di Sicilia e anche provenienti dal resto d’Italia. Soddisfatte Speranza Maiello del settore Beach e Rossana Giacalone con delega ai grandi eventi della Federazione Italiana Pallavolo.

La tappa è stata trasmessa in diretta sulla pagina FIPAV Sicilia da i due campi del lido AC Lyfe Style Beach, perfettamente allestiti da professionisti nazionali del Beach con la collaborazione della società sportiva trapanese Fortis e dal Comitato Fipav di Trapani del presidente Filippo Occhipinti.

Il Presidente della FIPAV SICILIA Di Giacomo che si è dichiarato soddisfatto del successo della Tappa già in conferenza stampa aveva promesso all’assessore allo sport di Trapani Abbruscato di ripetere l’evento nella prossima stagione.

La consigliera Rossana Giacalone che ha fatto da padrona di casa anche in occasione della cerimonia di premiazione ha accolto la presidente del Distretto Turistico Occidentale Rosalia D’Alì presentando i bei numeri in termini di presenza turistica che genera il movimento della pallavolo e del beach volley.

Gli organizzatori avevano assicurato che sarebbe stato un vero spettacolo e così è stato sulla sabbia di Trapani con la seconda tappa di Beach Volley, che non ha temuto nemmeno la avverse condizioni atmosferiche di domenica mattina e che ha portato tanta animazione sul litorale trapanese.

Per la cronaca si è aggiudicata la tappa e il monte premio oltre che la Coppa e le medaglie Fipav la coppia Torre/Arezzo, seconda classificata la coppia Palmeri/Boscaini terza la coppia Chiesa/Cavalli.

Molto apprezzati sono stati gli sponsor ufficiali del Campionato WILSON e Bologna insieme quelli della tappa trapanese Fineco Bank, Generali Favara Gebbia Adragna Assicurazioni , Studio Test Universitari e Fidirete.it.

Dopo Trapani sarà la volta di Catania e poi di Oliveri per poi finire a Giardini Naxos con il Master maschile e femminile.