Trapani, controlli nella movida. Denunciate due persone

20/07/2021 13:15:00

Controlli nella movida di Trapani da parte dei Carabinieri.

Due persone residenti a Trapani di 37 e 52 anni, che si erano poste alla guida rispettivamente di una autovettura e di un motociclo, sprovvisti della patente di guida in condizione di recidiva nell’ultimo biennio sono state denunciate per guida senza patente. Il 37enne, inoltre, è stato denunciato anche per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica tramite l’etilometro in dotazione alle pattuglie dell’Arma.



Nel proseguo del servizio, gli operanti hanno segnalato alla Prefettura di Trapani 3 persone di 19,20 e 32 anni in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti, poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e crack.