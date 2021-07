Trapani, l'Unione delle Maestranze ha un nuovo Cda. D'Aleo neo presidente

21/07/2021 17:10:00

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, all'Unione Maestranze che cura la secolare processione dei Misteri di Trapani, sembra essere ritornato il sereno.

Ora c'è un nuovo Consiglio di amministrazione e un nuovo presidente. Si tratta di Giuseppe Aleo che è subentrato a Giuseppe Lantillo. Ad affiancarlo i componenti del Cda: Giuseppe Agrizzi, Giovanna Bosco, Lidia Poma, Rosario Scaturro.

“Con il contributo di tutti, ciascuno secondo le proprie inclinazioni e possibilità,- dice D'Aleo - vogliamo rimettere al centro della discussione i contenuti e i progetti, lasciando da parte le polemiche sterili che hanno contraddistinto la passata amministrazione. Lo sforzo sarà tutto concentrato sul confronto e sulla elaborazione di nuovi progetti in un percorso di ascolto che sarà articolato su gruppi di lavoro con al centro i singoli Ceti, il territorio e la cittadinanza trapanese tutta”. “

Vogliamo definire la nostra proposta – aggiunge - superando alcune difficoltà che vanno corrette, con spunti che ci consentano di spendere le energie verso la cittadinanza non sprecandole nelle polemiche ma recuperando la frattura tra gli organizzatori e il territorio, per dare risposte concrete e attese dalla comunità trapanese tutta, incentivandone – conclude il presidente - anche l’afflusso turistico e la visibilità sul territorio ma per fare questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”.