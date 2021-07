Trapani, donati al Comune 100 mila euro in buoni pasto per gli indigenti

22/07/2021 11:30:00

Il Comune di Trapani, insieme ad altri comuni della Sicilia, ha ricevuto dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale una donazione di 100 mila euro in buoni pasto da destinarsi alle persone in difficoltà in seguito alla crisi economica derivante dalla pandemia Covid. La Fondazione È presieduta dal professor Emmanuele Emanuele, estremamente attento e vicino alle dinamiche sociali del territorio. “Ringraziamo sentitamente la Fondazione ed il Presidente per questo gesto che denota sensibilità straordinaria e vicinanza concreta ai singoli ed alle famiglie che più di tutti stanno patendo gli effetti della crisi - dichiarano il Sindaco Tranchida e l'Assessore d'Alì -. Con estrema trasparenza e con diligenza, aiuteremo i nostri concittadini più bisognosi auspicando che nel più breve tempo possibile il tessuto economico locale e più in generale quello nazionale, possano riprendersi”.

«L’attenuarsi del picco più drammatico dell’emergenza sanitaria, dovuto al progredire della campagna vaccinale in corso, mette ancora più in evidenza, se possibile, la profonda crisi economica conseguente ai lunghi periodi di sospensione delle attività produttive che la pandemia ci ha imposto fino alla fine dello scorso mese di aprile. È per questa ragione che la Fondazione Terzo Pilastro – su mio preciso impulso – ha deciso di rinnovare, ampliandone il raggio di intervento, la misura di sostegno alle classi sociali più deboli. A Trapani, così come in altri 6 Comuni della Sicilia, garantiremo infatti, a fianco delle istituzioni locali e nel pieno rispetto dell’art. 118 della Costituzione, dei pasti sicuri a singoli e famiglie in difficoltà, nell’auspicio di poter in parte mitigare gli effetti devastanti che il collasso del sistema produttivo sta avendo sulla nostra società. Un atto doveroso da parte di quel privato sociale, da sempre attento alle esigenze della povera gente, che la Fondazione fattivamente rappresenta», dichiara il Presidente della Fondazione Terzo Pilastro.