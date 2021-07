Erice, l'enorme ritardo nella scerbatura della Provinciale per la Vetta

23/07/2021 17:00:00

“Il valore e il decoro di un luogo importante, conosciuto a livello internazionale, quale è Erice, non può avvalersi solo delle sue intrinseche grandi bellezze storiche e naturalistiche, ma anche e non di meno da un civile contesto di infrastrutture, servizi e viabilità”.

Con questa premessa il Comitato "Piano Guastella-Martogna" aveva invitato il Libero Consorzio Comunale di Trapani a procedere per tempo e programmare, indicativamente entro maggio, la scerbatura e decespugliatura ai bordi della carreggiata della importante strada Provinciale 31 per Erice vetta.



Ma questo lavoro è stato eseguito adesso, praticamente a fine luglio e a stagione turistica avanzata. “Non è credibile che si tratti di problemi di fondi insufficienti, in quanto trattasi di lavori ordinari e a basso dispendio di finanze, bensì di organizzazione e programmazione. La strada invasa per mesi, da entrambi i lati, da piante erbacee grandi come alberelli compromettono oltretutto la sicurezza nel percorrerla restringendo drasticamente la già scarsa larghezza obbligando a manovre rischiose gli automezzi” denuncia il comitato.



“La strada di accesso a Erice, come altri punti del sistema di accoglienza turistica, sono un biglietto da visita che rientra a far parte del godimento e fruizione di questi meravigliosi luoghi e conseguentemente della soddisfazione di chi li frequenta” continua la nota.

“Crediamo che sia un dovere oltre che un onore per il Libero Consorzio Comunale di Trapani avere a cuore e tendere sempre a migliorare il territorio e la qualità di vita della propria comunità, anche nell’ottica di un ritorno di immagine a livello turistico, che si traduce anche in opportunità di lavoro e flusso economico” conclude il comitato cittadino.