Trapani, all’oratorio parrocchiale di Rilievo e Guarrato nasce l’associazione sportiva “I Care”

24/07/2021 00:00:00

Il vescovo Pietro Maria Fragnelli ha inaugurato e benedetto la nuova associazione sportiva dilettantistica “I Care” presieduta dal parroco don Maurizio Piacentino e i nuovi locali, appena ristrutturati, dell’Oratorio Parrocchia Maria Santissima di Trapani nella frazione di Rilievo.

Per l’occasione il commissario straordinario del costituendo comune di Misiliscemi Carmelo Burgio ha incontrato per la prima volta i cittadini misiliesi che hanno partecipato alla serata alla presenza di diverse associazioni che collaborano con la parrocchia e hanno dato vita ad un torneo di calcio parrocchiale ancora in corso nato in collaborazione con l’associazione socio-culturale “Nuovi orizzonti”. Presenti anche i rappresentanti dell’associazione Misiliscemi, e del Centro Sportivo italiano che hanno dato una mano all’avio della nuova realtà sportiva.

“La nascita di questa realtà è un segno positivo, quello di una chiesa che sta in mezzo alla gente accompagnando i giovani attraverso lo sport – ha detto il vescovo. Facendo eco all’intervento del Commissario Burgio ha inoltre augurato alla nascente comunità di Misiliscemi di vivere proficuamente il necessario passaggio della percezione della propria identità in contrapposizione alla città di Trapani alla condivisione delle strategie di crescita nella solidarietà fattiva con tutte le città circostanti.