25/07/2021 11:15:00

Una meravigliosa tartauga caretta caretta, di grosse dimensioni, nuota beatamente nelle acque tra Favignana e Marettimo.

E' stata filmata ieri, nel mare cristallino e piattissimo grazie ad una giornata particolarmente bella.

Le Egadi sono molto frequentate dalle tartarughe, tant'è che l'arcipelago è un'area marina protetta proprio per le diverse specie che vi abitano. Ma non succede spesso di avvistare un esemplare in mare, a pelo d'acqua, nuotare così. Il video è stato postato sui social.