Mazara, 100 chili di pesce sequestrato da Guardia Costiera e Polizia Municipale

25/07/2021 14:05:00

Più di 100 chili di pesce sono stati sequestrati questa mattina in Largo dello Scalo a Mazara del Vallo da Guardia Costiera e Polizia Municipale, con tanto di fuggi fuggi da parte degli abusivi quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto.

Il pescato era posizionato in delle casette di plastica direttamente sull'asfalto. Gambero rosso decapitato, gambero bianco, triglie, calamari, moscardini, scampi, merluzzi e razze, senza nessuna nessuna tracciabilità e in evidente cattivo stato di conservazione, segno di congelamento e scongelamento, cosa molto pericolosa.

L’abusivismo commerciale costituisce un fenomeno dannoso per il consumatore finale e per l’intera economia regolare, i cui operatori, debitamente autorizzati e controllati, assicurano il rispetto delle norme di tracciabilità a tutela del mercato e della salute umana. Ciò non avviene certamente da parte degli operatori abusivi che spesso non mostrano alcun interesse per la salute dei loro incauti clienti, come dimostra lo stato del pescato sequestrato questa mattina.