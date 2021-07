Marsala, stop agli alcolici in vetro la notte

25/07/2021 12:00:00

Stop agli alcolici venduti in bottiglia, o in altri contenitori di vetro e metallo la sera a Marsala. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Massimo Grillo che sarà in vigore per tutta l'estate.

E' il tentativo dell'amministrazione comunale per “sedare” la movida selvaggia che trabocca dai locali autorizzati alla somministrazione delle bevande alcoliche all'interno dei propri spazi.



L'ordinanza, già in vigore, fino al 30/09/2021, prevede che dalle ore 20.00 di ogni giorno fino alle ore 08.00 del successivo, in tutto il territorio comunale è vietata “la vendita e la somministrazione – siano in forma fissa che itinerante – nonchè la detenzione e il consumo in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche contenute in bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro o in metallo”. Il divieto non si applica dentro i locali degli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione (bar e ristoranti) e dentro gli spazi pubblici da essi legittimamente occupati.

Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto dell'ordinanza sono anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea; circoli privati; attività artigianali; attività di commercio; distributori automatici”. E proprio sui distributori automatici si dovrà concentrare l'attenzione, visto che sono operativi h24 e distribuiscono alcolici in vetro.