 Erice, premiato il pilota automobilistico Salvatore Reina

25/07/2021 11:00:00

Ieri pomeriggio l’Amministrazione Comunale di Erice ha consegnato un riconoscimento al pilota ericino Salvatore Reina «per aver rappresentato la Città di Erice ed essersi affermato nel Campionato Italiano di Velocità Montagna con la sua Elia Avrio ST 09 1400» nella categoria E2SC 1400. Al pilota, che è in partenza per la 10° Salita Morano-Campotenese di Morano Calabro (Cs), gara valida per il CIVM e per TIVM zona sud (6-8 agosto 2021), è stato consegnata una targa in ceramica ericina.

«Abbiamo ritenuto giusto dare un riconoscimento a Salvatore Reina per i risultati ottenuti che hanno portato lustro al territorio ericino – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora allo sport Rossella Cosentino -. Naturalmente ci auguriamo che sia di buon auspicio per il futuro e che possa raggiungere ulteriori importanti traguardi sportivi».