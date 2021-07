26/07/2021 09:26:00

Allerta rossa per il rischio incendi oggi in provincia di Trapani e in Sicilia Occidentale. E' stata diramata dalla protezione civile regionale. Le alte temperature e il forte vento che soffia da sud hanno fatto scattare l'allerta rossa per il rischio incendi.

La provincia di Trapani già ieri è stata interessata da diversi incendi, il più grosso quello che ha devastato la montagna di Erice, con le fiamme che ha raggiunto Bonagia e Pizzolungo, lambendo le abitazioni, e distruggendo una casa. Le operazioni di spegnimento dell'enorme rogo sono durate tutta la notte.