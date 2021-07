Trapani, apre una nuova sezione dell'Oipa

27/07/2021 13:49:00

Nasce a Trapani una nuova sezione dell'Oipa (Organizzazione internazionale per la protezione degli animali).

A guidarla gli animalisti Baldo Ferlito e Antonino Lucido.

“Ricevere una tale responsabilità e fiducia da parte dell’Oipa è per noi motivo di grande orgoglio - dichiarano Lucido e Ferlito -. La stima e la fiducia che l’associazione ha riposto nei nostri confronti scaturisce dallo scambio di idee e di obiettivi che noi da sempre ci siamo posti e che concordano perfettamente con quelli dell’Oipa. Il nostro obietto sarà quello di cercare di dare un cambiamento, una svolta per meglio dire, avviando un dialogo sempre aperto con le associazioni presenti sul territorio, con le Istituzioni, intervenendo sul territorio, aiutando tutte quelle meravigliose persone che nel silenzio aiutato tantissimi animali facendosi carico di tutto, portando nelle aule dei tribunali chi lede i diritti degli animali e soprattutto sensibilizzare la cittadinanza con eventi di beneficenza, convegni, andare nelle scuole e nelle università. Se tutti iniziassero ad aprire gli occhi, non vedrebbero “solo” degli animali, ma qualcosa che va ben oltre. Noi siamo qui, ce la metteremo tutta, ma invitiamo tutti i cittadini a darci una mano. Per noi ogni minimo gesto può sembrare banale, per loro può cambiare la vita. Impariamo a rispettare gli animali come noi, anche loro sono degli esseri viventi”.