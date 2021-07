L’incubo grandine in autostrada:  il video di un automobilista mentre il parabrezza va in frantumi

27/07/2021 11:07:00

Dobbiamo fare qualcosa, tutti, per salvare il pianeta. Il clima sta impazzendo. Ce lo dimostra quanto accaduto in Germania, in Cina, ma anche la tempesta di grandine che ieri, in piena estate, si è scatenata sull'A1, la principale autostrada italiana, con un automobilista che ha anche pubblicato il video che documenta il modo in cui la grandine ha addirittura mandato in frantumi il suo parabrezza.

. Centinaia di mezzi crivellati dalle palle di ghiaccio che hanno costretto gli automobilisti a fermarsi creando gravi disagi al traffico. Tanto che è stata necessaria anche la chiusura - per oltre due ore, fino alle 19.20 - del tratto autostradale, sul quale sono stati registrati pure diversi tamponamenti. La situazione più drammatica si è vissuta nei pressi di Fidenza in direzione Milano. Il maltempo si è abbattuto all’improvviso nel Nord Italia con vento e nubifragi che hanno devastato anche campi, vigneti e frutteti mentre, al contrario, il Sud soffre della mancanza di piogge ormai da tre mesi.

I social network oggi si sono riempiti di foto e video degli automobilisti in panne lungo l’Autosole.