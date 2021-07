Trapani e l'ordinanza della discordia per tutelare il Luglio musicale

28/07/2021 09:01:00

Una ordinanza che creerà un vespaio di polemiche perchè per tutela un Ente vengono danneggiate le attività commerciali circostanti che cominciavano a tirare una boccata d'ossigeno dopo i temi bui determinati dall'emergenza pandemica.

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha firmato un provvedimento che vieta da oggi e fino all'11 settembre concerti, spettacoli e intrattenimento nelle zone adicenti e limitrofe la villa Margherita per consentire al Luglio musicale di mettere in scena le opere inserite nel cartellone estivo. Rivoluzionata anche la viabilità. Nelle giornate del 29 e 31 Luglio, 10, 12, 14, 23, 25, 27 e 31 Agosto, 1, 7, 8, 10 e 11 Settembre scattano la deviazione in via Spalti per la carreggiata a Sud della Vasca del Tritone; il divieto di circolazione in via Spalti dal tratto di carreggiata che va dalla carreggiata a Sud la vasca del Tritone alla via Osorio; ; il divieto di circolazione in via Vespri, tratto compreso tra la via Scontrino alla via Spalti; il divieto di circolazione in via Bellini; il divieto di circolazione in via Osorio tratto compreso tra la via Spalti e la via XXX Gennaio; il divieto di circolazione in via Palmerio Abate; il divieto di circolazione in via Giardini; ; il senso di marcia direzione Nord - Sud in via XXX Gennaio tratto compreso da Piazza Vittorio Veneto alla via Osorio e l'autorizzazione il transito veicolare in Piazza Vittorio Veneto direzione di marcia Est - Ovest per la via XXX Gennaio.

Nessuna limitazione alla musica ed alla circolazione viaria è prevista nei giorni 1, 11, 13, 15, 24, 26, 28 Agosto e 2, 3, 4 e 5 Settembre. “Il provvedimento – dice Tranchida - si rende necessario per offrire agli estimatori opere di grande rilievo artistico e culturale ed al pari agli artisti - anch'essi professionisti di un comparto decimato dagli effetti della pandemia - di potersi esibire con la concentrazione necessaria”. E le attività commerciali?