Trapani, centro storico invivibile per la "malamovida"

29/07/2021 08:56:00

E' sempre la solita storia. D'estate il centro storico di Trapani diventa invivibile.

Caos e disordine, ovunque. In particolare in viale Regina Elena meglio conosciuto come la “Marina” e nella zona di Torre di Ligny. Qui i residenti devono convivere con gli schiamazzi notturni che disturbano la quiete delle loro abitazioni. Il copione è sempre lo stesso: moto che sfrecciano a forte velocità, auto che transitano con il volume dello stereo a manetta, feste improvvisate a base di alcool sotto i balconi delle case, liti frequenti tra ubriachi.



Nessun controllo. Tutto è lecito in quella che di notte diventa la “terra di nessuno”. A prendere posizione ora è il comitato di quartiere “Passeggiata Maria Carolina” che ha inviato una nota al prefetto, al questore e al sindaco. I componenti chiedono “maggiori controlli nelle ore notturne”. Non solo schiamazzi, ma anche abbandono indiscriminato di rifiuti per le strade. In particolare, bottiglie di birra. Schiamazzi notturni anche il corso Italia, piazza Scarlatti e piazza Sant'Agostino, presi d'assalto dal popolo della notte.