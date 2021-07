Asp di Trapani paga gli alberghi ai militari per la campagna vaccinale

29/07/2021 13:25:00

L'Asp di Trapani ha pagato gli alberghi per i militari impiegati nella campagna vaccinale delle scorse settimane. Anche i militari, per mansioni sanitarie e logistiche, sono scesi in campo per la campagna vaccinale in provincia di Trapani.

In particolare nell'ambito della campagna vaccinale per over 50, 60, 80” e “tour della Sicilia”. Una campagna a domicilio, in sostanza, attivata nelle scorse settimane, e per la quale è stata interessata anche la Difesa, che per la provincia di Trapani ha impiegato 6 squadre, per un totale di 24 persone tra medici e personale logistico. Per i loro soggiorni, l'Asp di Trapani ha provveduto a fornire alloggi in due hotel di Trapani e Marsala. Per sei giorni, e 24 camere singole, l'Asp ha liquidato 13.824 euro all'Hotel Vittoria di Trapani e al President di Marsala. Ciascun hotel ha fornito 12 camere singole per 6 giorni, con trattamento mezza pensione, al costo di 96 euro a notte.

Pagamento hotel asp militari by La redazione Tp24