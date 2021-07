Non solo al Comune. Ecco dove ci si può sposare a Marsala (e quanto costa)

29/07/2021 15:30:00

Non solo palazzi e strutture comunali, a Marsala adesso ci si può sposare con rito civile anche in altre location private.

La giunta ha infatti approvato la lista di nuovi siti per la celebrazione di matrimoni fuori dalla “casa comunale”.

Fino ad oggi era possibile celebrare matrimoni solo al complesso monumentale San Pietro e a Palazzo Fici. Adesso si è aggiunta la sede dell'Ente Mostra, nel complesso del Carmine, e il Palazzo Municipale in via Garibaldi. A queste sedi comunali ci sono anche location private: Baglio Oneto, Cantine Fina, Baglio Donna Franca, Disio Resort, Enoteca Comunale, Chiedi La Luna, Villa Genna, Villa Favorita, Tiburon Beach, Garden Saro, Terrazza S. Francesco, Playa del Rio.

Ci sono ovviamente dei costi. Per le sedi comunali non c'è alcun costo da corrispondere al Comune se il matrimonio viene celebrato durante l'orario e i giorni di servizio del personale. Altrimenti costa 100 euro nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, 150 euro il sabato, 200 euro la domenica. Nelle sedi private il costo del servizio da corrispondere al Comune è di 150 euro per le celebrazioni nei feriali e 200 nei festivi.

Da mesi molti sposi aspettavano l'aggiornamento della lista, per poter celebrare il matrimonio anche all'interno di sale ricevimenti o in altre location non comunali.