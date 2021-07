Nuoto, il trapanese Rizzo campione regionale

29/07/2021 15:41:00

Il trapanese Alessandro Rizzo, classe 2008, si è laureato campione regionale di nuoto, nella categoria Esordienti.

L'atleta della Polisportiva Mimmo Ferrito ha fermato il cronometro a 1'07.9 e a 2' 30.6. Ma oltre a portare a casa lo scettro di re del nuoto siciliano, Rizzo ha anche conquistato la medaglia d'argento nella specialità dei 400 misti con il tempo di 5' 31.4. Buone anche le performance di Edvige Gavini, 11 anni, con una medaglia d'argento nella specialità 100 dorso con il tempo di 1'17.4 e una medaglia di bronzo nella specialità 200 dorso. Medaglia di bronzo anche per Aldo Ricevuto, 11 anni, nella specialità. 100 dorso con 1' 25.6.

“Sono fiera dei mie ragazzi – dice l'allenatrice Stella Di Gesù, coadiuvata da Nicola Catalano – che nonostante un anno difficile per l'emergenza pandemica sono riusciti a prendersi delle belle soddisfazioni. Fiera di loro sia come atleti, sia come ragazzi”.