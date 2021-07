Incidente a Trapani: si scontrano due moto, tre feriti 

30/07/2021 07:57:00

Incidente stradale, ieri notte a Trapani. In tre sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate. Uno di loro è stato ricoverato con riserva sulla vita. I feriti sono due uomini e una donna.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 23 all’incrocio tra la via Santa. Genoveffa e la via del Cipresso. Due moto per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Sull'asfalto tre feriti, mentre il conducente di uno dei due mezzi è fuggito, abbandonando per terra la persona che viaggiava con lui. Indaga la polizia municipale. Frattanto, ieri sera allarme a Trapani in via Libertà per una fuga di gas. Sono intervenuti i vigili urbani che hanno isolato l'area in attesa dell'arrivo degli operai dell'Italgas.