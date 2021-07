A Partanna vaccini a teatro 

30/07/2021 00:20:00

A Partanna, dal 1° agosto, e per tutti gli spettacoli a seguire programmati per la stagione estiva, in collaborazione con l’Asp, sarà possibile sottoporsi a tampone rapido antigenico e all’occorrenza anche alla vaccinazione anti Covid, "per poter assistere in tranquillità alle manifestazioni in calendario" dicono dal Comune. (anche se, va detto, non è che il vaccino rende immuni già dal secondo successivo alla prima iniezione ...)

L’iniziativa scaturisce dall’esigenza di "assicurare una maggiore sicurezza" (sempre parole del Comune ...) al pubblico e alla popolazione tutta alla luce del recente decreto-legge recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; misure che individuano attività e ambiti accessibili solo se in possesso di Green Pass.

In Teatro, dunque, sarà allestita una postazione per lo screening con tampone ed una per la somministrazione dei vaccini che saranno attive dalle ore 18 alle ore 20.30 per le date in calendario al Teatro Provinciale ‘Lucio Dalla’. Si comincia con il concerto di Arisa.