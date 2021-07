Il Marsala Futsal riapre ufficialmente martedì 3 agosto con il primo stage di selezione

31/07/2021 15:13:00

Per il quinto anno consecutivo il Marsala Futsal si appresta a disputare il campionato di serie C1 di calcio a cinque, dopo avere accarezzato l’dea di centrare la promozione attraverso i play off nella stagione appena conclusa.



Per il sodalizio lilibetano, la stagione targata 2021/22, è la decima della propria storia, iniziata nell’agosto del 2012 con la partecipazione nel campionato di serie D provinciale. Da allora il Marsala Futsal, mantenendo la propria identità Sociale, “cosa al quanto difficile per i tempi che vive lo sport siciliano”, è oggi tra le realtà di calcio a cinque più importanti e costanti del massimo campionato regionale di futsal.



Le oculate scelte sui giovani a volte penalizzanti ma di sicuro redditizie, adottate negli anni dalla dirigenza, hanno etichettato il club come tra i più virtuosi del panorama siciliano. Importante, quindi, è stato sempre il focus sui giovani e sul settore giovanile in particolare. Settore che a causa dell’evoluzione della pandemia COVID, negli ultimi anni è stato decisamente messo in cantina. La stagione che sta per iniziare servirà a rilanciare proprio l’attività giovanile, in collaborazione con la scuola calcio “Cantera Pianto Romano” che ne curerà con tecnici selezionati, tutte le trafile iniziando dal campionato under 15 (ex giovanissimi), fino all’under 19 (ex juniores), indirizzandoli sin da subito ai fondamentali del futsal.



Questa scelta dei giovani, insita nel DNA del Marsala, avrà un valore fondamentale per puntare al salto di categoria, con organizzazione adeguata ad un campionato nazionale, fatto con criterio e senza improvvisazioni.



In settimana si partirà con l’organizzazione degli stage di selezione che riguarderanno i nati tra il 2001 e il 2008, che serviranno per completare e formare le rose di tutte le categorie giovanili e la prima squadra.



Questo il programma degli stage che si terranno presso la Struttura sportiva di Pianto Romano a Marsala:







Martedì 3 agosto 2021







ore 17:30 nati nel 2001 e 2002 (prima squadra)



nati nel 2003 e 2004 (under 19)



ore 18:30 nati nel 2005 e 2006 (under 17)







Mercoledì 4 agosto 2021







ore 18:00 nati nel 2007 e 2008 (under 15)

"Si consiglia ai partecipanti di presentarsi muniti di abbigliamento sportivo personale con scarpe da ginnastica o da calcio a cinque idonee al campo in erba sintetica."

Per quanto concerne la serie C1 il Marsala non può esimersi dal fatto di viverla con la giusta intenzione di primeggiare e tentare la promozione, partendo da un gruppo valido e ben rodato che se pur giovane, nelle ultime due stagioni ha dato saggio della propria forza e affidabilità.



Come affidabile si è dimostrata, nelle ultime due stagioni, la guida tecnica di Marco Anteri che resta saldamente alla guida della squadra. Ad Anteri viene riconosciuto con merito la capacità di avere solidificato ed elevato tecnicamente un gruppo di ragazzi che già quest’anno tra mille difficoltà, avrebbe meritato molto di più.

Giovanni Ingoglia