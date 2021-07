Rinviato il concerto di Arisa a Partanna. Tutto pronto a Castellammare per il "Jazz Meeting Festival"

31/07/2021 02:00:00

Con una nota informativa del suo ufficio stampa, viene reso noto che è stato rinviato, per motivi logistico-organizzativi, il concerto di Arisa al Teatro 'Lucio Dalla' di Partanna.

L'artista lucana, impegnata nel suo tour “Ortica Special Tour 2021” ha posticipato tutti gli eventi previsti in Sicilia, quindi anche le esibizioni a Enna e a Zafferana Etnea.

Il concerto di Partanna è stato posticipato a lunedì 6 settembre al Teatro ‘Lucio Dalla’, sempre alle ore 21. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data corrispondente. Coloro che desiderano richiedere il rimborso del biglietto possono farlo presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto oppure tramite l’organizzazione Cooperativa Olimpo contattando il numero di telefono 335.457082 .



L’iniziativa rientra nella 19esima edizione di Artemusicultura, la kermesse organizzata dal Comune di Partanna con il patrocinio della Regione Siciliana, dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice e del Parco Archeologico di Selinunte.

CASTELLAMMARE JAZZ MEETING & FESTIVAL 2021

Anche quest ’anno prende il via il Castellammare Jazz Meeting & Festival 2021. La rassegna durerà tre giorni e

vedrà gli artisti salire sul palco di piazzale Stenditoio per i concerti, mentre presso la sede del comune, in

Corso Bernardo Mattarella, ci saranno due giorni di laboratori di canto e di pratica orchestrale.

PROGRAMMA CONCERTI (tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero)

Lunedì 2 agosto alle 20.45, sul palco CARLA RESTIVO 5tet “Paula Project "

Roberta Sava - vocal

Carla Restivo - saxes, pedal board & compositions

Valerio Dainotti - piano & keyboards

Luca Giuffrida - electric bass

Francesco Tavormina – drums

La serata continuerà alle 22.15 con la 10ma Edizione del PREMIO ENZO RANDISI, evento a cui il Direttore

Artistico Mimmo Cafiero tiene moltissimo e per il quale è importante precisare che quest’ anno non è stato

realizzato come in passato il 16 gennaio, giorno del compleanno di Randisi, causa pandemia.

Le prime cinque edizioni del Premio sono state dedicate a giovani che hanno partecipato ad una selezione,

vedendo vincitori Daniela Spalletta, Nicola Caminiti, Giovanni Cutello, Federica Foscari, Sam Mortellaro e i

Reding Project.

Da quando il Premio si è trasformato in riconoscimento nei confronti di un artista siciliano i premiati sono

stati:

Giorgio Rosciglione 2017 - Marcello Pellitteri 2018 - Nello Toscano 2019 - Giuseppe Bellanca 2020

Quest’ anno il musicista che sarà premiato per essersi distinto nel corso della sua carriera, sarà Alessandro

Presti, trombettista siciliano classe ’88.

A seguire sul palco, in onore a Enzo Randisi, quattro concerti con:

- il figlio Riccardo ed il suo RICCARDO RANDISI trio

Riccardo Randisi - piano

Riccardo Lo Bue - acoustic bass

Gaetano Presti – drums

- KATE WORKER

- TONI PISCOPO

- ALESSANDRO PRESTI

Martedì 3 agosto alle 20.45 sul palco MANUELA CIUNNA ’NZUCCARATA

Manuela Ciunna - vocal

Marco Genovese - piano

Edoardo Petracci - acoustic bass

Emanuele Primavera - drums

Alle 22.15 grande serata con gli URBAN FABULA & GEGÈ TELESFORO

Gegè Telesforo - vocal

Seby Burgio - piano

Alberto Fidone -acoustic bass

Peppe Tringali – drums

Mercoledì 4 agosto alle 19.45 la performance del Laboratorio di Pratica Orchestrale della Rassegna con

RITA COLLURA & Castellammare Jazz lab Orchestra, special Guest GIANCARLO CANALI.

Alle 20.45 sarà la volta della performance del Laboratorio di Canto della Rassegna con LOREDANA SPATA Jazz

Vocal Lab, special Guest CLAUDIO GIAMBRUNO.

Alle 22.15 ultimo concerto con STJEPKO GUT “South Sound Experience”

Stjepko Gut - trumpet

Rino Cirinnà - tenor sax

Marco Grillo - electric guitar

Nello Toscano - acoustic bass

Paolo Vicari - drums

PROGRAMMA LABORATORI

Martedì 3 agosto nella Sala del Cinquecencentenario dalle 10.30 alle 13.30 si terrà il Laboratorio di canto

con Loredana Spata, mentre nel Teatro Apollo dalle 10.30 alle 16.30 si terrà il Laboratorio di Pratica

Orchestrale con Rita Collura.

Mercoledì 4 agosto nella Sala del Cinquecencentenario dalle 10.30 alle 13.30 si terrà il Laboratorio di canto

con Loredana Spata, mentre nel Teatro Apollo dalle 10.30 alle 16.30 si terrà il Laboratorio di Pratica

Orchestrale con Rita Collura.

Docenti e Assistenti dei Laboratori:

Loredana Spata, Rita Collura, Mimmo Cafiero, Riccardo Lo Bue, Joe Costantino e Sergio Munafò.