Covid in provincia di Trapani: 631 positivi e una nuova vittima. I dati del 2 Agosto

02/08/2021 15:06:00

Balzo dei positivi al Covid nel fine settimana in provincia di Trapani. Dopo tanti giorni c'è anche una nuova vittima. Sono 631 le persone positive al Coronavirus in provincia, secondo i dati forniti dall'Asp, 84 rispetto all'ultimo bollettino fornito venerdì. Crescono i positivi a Mazara del Vallo, ma anche in altre città dove finora c'era una situazione stabile. In un fine settimana Castellammare e Campobello, ad esempio, quasi raddoppiano i positivi.



Vediamo il dettaglio, tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bolletino:

Alcamo 50(+7); Buseto Palizzolo 6; Calatafimi-Segesta 3; Campobello di Mazara 30 (+14); Castellammare del Golfo 18 (+8) ; Castelvetrano 23 (+13); Custonaci 4; Erice 49(+6), Favignana 12; Gibellina 0; Marsala 85 (+4); Mazara del Vallo 186 (+14); Paceco 5; Pantelleria 81 (-5); Partanna 5 ; Petrosino 6; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 10; San Vito Lo Capo 4; Santa Ninfa 7; Trapani 40 (+3); Valderice 3; Vita 4.

Totale casi attuali positivi: 631 (+84)

Deceduti in totale 346 (+1)

Guariti in totale 14112 (+46)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 1 (+1)

Ricoverati nei reparti ordinari 12 (-2)

Tamponi molecolari 504, Test antigene 327.