Marsala, la tavoletta del wc e gli altri rifiuti in via Mazzini 

02/08/2021 11:00:00

Una tavoletta copriwc appoggiata su un cestino della raccolta differenziata e dall'altro lato dello stesso un contenitore in latta contenente dei coperchi di alcune pentole, il tutto lasciato sul marciapiede della via Mazzini a Marsala.

In città si continua, purtroppo, a non rispettare le regole della raccolta rifiuti e a non avere cura degli spazi pubblici.

Nei cestini certamente non vanno depositati questo tipo di rifiuti che vediamo nelle foto, per i quali, è prevista un'altra modalità di smaltimento, non certamente il semplice deposito in bella mostra sul marciapiede di una delle vie principali della città.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviate le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.