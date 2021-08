Trapani, inferno di fuoco in contrada Milo. In fiamme una discarica abusiva. Le foto

03/08/2021 09:25:00

Un inferno di fuoco, ieri sera, in contrada Milo, alla periferia di Trapani, ha sprigionato una gigantesca nube nera che si dirigeva minacciosa verso Paceco.

In fiamme una discarica a cielo aperto realizzata in via Antonino Franco, in un'area sottoposta a sequestro penale di circa un ettaro. Le fiamme hanno fatto scempio di cassette di plastica e di legno utilizzate per il trasporto di prodotti ortofrutticoli, nonche di materiale d'imballaggio, pedane, cartoni.

L'incendio ha anche coinvolto due autofurgoni Fiat Ducato e bruciato alcuni alberi d'ulivo, nelle adiacenze della discarica. Per domare il rogo è stato necessario l'intervento di 33 vigili del fuoco e di 14 mezzi, provenienti anche da Marsala e Alcamo. Il personale, munito di autoprotettori, ha attaccato il fronte del fuoco da più punti ed ha provveduto a spegnere le fiamme mediante l'impiego di schiume anticendio.

Pochi dubbi sulla matrice dolosa. L'incendio è divampato alle 17,30 ed è stato domato alle 21.