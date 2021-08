Egadi, una corona d'alloro a Levanzo in ricordo di Sebastiano Tusa

03/08/2021 00:00:00



Il sindaco di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione, insieme all’assessore alle Isole minori Vito Vaccaro, hanno preso parte all’iniziativa “Ad Perpetuam rei memoriam – Sebastiano Tusa”, promossa dall’associazione ArcheoAegates e dal Comune di Trapani, insieme alla Biblioteca Fardelliana, in onore dell’archeologo nel giorno in cui avrebbe compiuto il suo 69° compleanno. Per l’occasione,al largo di Capo Grosso, a Levanzo, uno dei luoghi simbolo delle scoperte del Professore, è stata deposta una corona d’alloro.

«Senza il lavoro, la passione, l’amore di Sebastiano Tusa, con le sue ricerche, la sua attività scientifica sul nostro territorio e nel nostro mare, una grande parte della storia, non solo delle Egadi ma del Mediterraneo, sarebbe rimasta sconosciuta ai più – dichiara il sindaco Francesco Forgione – Sebastiano Tusa è cittadino onorario del nostro arcipelago e, lo scorso 10 marzo, in occasione della ricorrenza dell’anniversario della storica “Battaglia delle Egadi” e della “Giornata dei beni culturali siciliani” dedicata alla memoria dell’ex assessore regionale, scomparso proprio il 10 marzo di due anni fa, gli abbiamo intitolato la sala “Antiquarium” all’interno dell’ex Stabilimento Florio. Il agosto, giorno del suo compleanno, Tusa è stato ricordato con una serie di iniziative in programma a Trapani, tra le quali il trasferimento a Levanzo, a largo di Capo Grosso, per la deposizione di una corona d'alloro».

Il programma, dopo l’appuntamento a Levanzo, ha previsto a Torre Ligny a Trapani, l’intitolazione all’archeologo di una sala espositiva e alla Casina delle Palme, un convegno durante il quale è stato proiettato il docufilm “Sulle orme di Sebastiano”, realizzato da Nicola Ferrari.