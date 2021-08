Incidente sull'A29 Palermo-Mazara. Auto si ribalta, interviene l'elisoccorso

03/08/2021 16:36:00

L'auto perde il controllo, si ribalta e finisce nello spartitraffico. Brutto incidente oggi sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza dello svincolo Gallitello.

Una Fiat Punto con alla guida una donna prima è finita contro il guard-rail e poi si è capovolta. L'auto ha perso il controllo autonomamente, non sono stati coinvolti altri mezzi. Ferita la donna alla guida, una 53enne di Mazara, per trasportarla in ospedale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118.

Il traffico in direzione di Palermo ha subito grossi rallentamenti e si viaggia ad una corsia, verso Palermo, per consentire gli interventi di rimozione dell'auto e di ripristino della sede stradale. Sul posto la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e gli operai dell'Anas.