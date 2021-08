"I tanti problemi irrisolti allo Stagnone di Marsala. E l'amministrazione che fa?"

03/08/2021 14:48:00

L'ex sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo interviene ancora sulle tante criticità che ci sono allo Stagnone di Marsala. Dall'acqua che manca, alla viabilità alla Spagnola, ad interventi iniziati e mai completati come quello dell'Imbarcadero storico.

Ecco la sua lettera.

Gli abitanti della Spagnola e delle contrade limitrofe sono abbandonati e penalizzati, senza alcuna valida motivazione, come del resto tutti gli altri. Non ricevono acqua o ne ricevono pochissima da oltre due mesi, come non era mai successo. La strada interna che da via Vaiarassa arriva al Baglio Cudia per raggiungere facilmente la SP 21, da mesi è in attesa di sistemazione; chissà perché i lavori ancora non vengono eseguiti, eppure il costo sarebbe di poche migliaia di euro. Così come sono in attesa di sistemazione le altre strade che collegano la litoranea con via Vaiarassa.

Da mesi agli autobus e ai camion viene impedito il transito lungo la litoranea, se non accompagnati dai vigili urbani, con uno spreco di risorse umane e finanziarie, enorme disagio ed ostacolando inoltre lo sviluppo turistico e lavorativo della zona. Via Giacalone invece di essere percorribile per immettersi nella SP 21 come logica avrebbe voluto, continua ad essere utilizzata al contrario, con tutti i problemi che sta creando agli abitanti, ai turisti e alle attività economiche. Il sindaco aspetta forse qualche incidente per rivedere la decisione presa? Da mesi si aspetta la collocazione lungo la pista ciclopedonale di panchine, portarifiuti e rastrelliere per le biciclette, previsti nel progetto e quindi nel finanziamento: che fine hanno fatto? L’immobile della provincia presso l’imbarcadero storico, che doveva essere ristrutturato per creare servizi per i turisti, è rimasto incompiuto e quindi inutilizzato.

Chissà se il presidente Musumeci è informato, visto che era stato lui a volerne la ristrutturazione e si era impegnato personalmente. Alcuni politici in campagna elettorale si erano vantati di essere riusciti a far stanziare dal governo regionale centomila euro per sistemare tutti i pontili, ma alcuni sono ancora pericolanti e inutilizzabili: era reale questo finanziamento? Il ristorante Assud è stato chiuso e non si capisce bene il perché, se per colpa dei proprietari che avrebbero sbagliato la presentazione della documentazione, o perché non era possibile aprire un ristorante in quella zona, o per colpa dell’amministrazione che magari aveva promesso la soluzione del problema prima delle elezioni, per non trovarla più subito dopo. Sarebbe interessante sapere la verità. Intanto il personale del ristorante è rimasto senza lavoro. Perché tutto questo accanimento contro lo Stagnone, i suoi abitanti, i turisti e chi vuole fare investimenti per creare sviluppo e lavoro? Ma il sindaco e i suoi assessori stanno ancora aspettando di riorganizzare gli uffici come assicurava nell’aprile scorso, prima di risolvere questi problemi? Nel frattempo sono passati quasi dieci mesi dal loro insediamento.