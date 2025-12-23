Marsala: "Luminarie natalizie ovunque, tranne a Porta Mazara"

23/12/2025 19:15:00

Gentile Direttore di TP24.it,

desideriamo portare alla Sua attenzione una segnalazione raccolta da commercianti e residenti della zona di Porta Mazara, che lamentano la scarsa considerazione ricevuta in occasione delle luminarie natalizie.

A pochi metri da lì, si respira l’atmosfera delle feste con addobbi e installazioni luminose. In zona Porta Mazara, invece, manca totalmente qualsiasi segno visibile del Natale, neppure un albero simbolico.

Oltre al disagio estetico e alla percezione di abbandono, molti commercianti evidenziano anche un calo di affluenza dovuto alla scarsa illuminazione serale della piazza, che genera insicurezza nei cittadini e nei visitatori dopo il tramonto.

Sarebbe importante, anche tramite la vostra testata, dare voce a questa situazione e sollecitare l’Amministrazione a intervenire con: l’installazione di luminarie, anche minime; l’aggiunta di punti luce anche post natale per rendere la zona più sicura e viva. Sicuri del vostro interesse e della vostra sensibilità, porgiamo cordiali saluti.

Un gruppo di residenti e commercianti di Piazza Matteotti (Porta Mazara)



