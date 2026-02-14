Sezioni
Lettere & Opinioni
14/02/2026 07:00:00

"Tra contraddizioni e occasioni mancate: quale futuro per la politica nel Trapanese?

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/tra-contraddizioni-e-occasioni-mancate-quale-futuro-per-la-politica-nel-trapanese-450.jpg

Gentile redazione di tp24, 

seguendo l'evoluzione ed il fermento attuale della politica nella nostra Provincia, tramite la vostra testata, vi propongo uno spunto di riflessione. Su Marsala, sembra sia evidente che una figura come Fici, al di fuori di un ventaglio di nomi conosciuto, sia stata depotenziata. Un chiaro segnale di come ai nostri territori, nuove ventate, a prescindere dalla propria 'fede' politica, non siano ben accette. 

 

Su Mazara, leggo una nota di Quinci, Presidente del Libero Consorzio di Trapani e Sindaco di Mazara, che critica il PD sulla questione Tonnarella. Lo stesso partito che lo ha sostenuto alla Provincia. A fronte di questa credibilità, come si può sperare che i nostri territori crescano? O quale appeal possa avere questo tipo di politica sugli elettori, sempre più disinteressati e, cosa più grave, insensibili ormai a queste dinamiche? Un amaro spunto di riflessione che nel futuro non vede alcuna svolta possibile.

 

Luca

 

 









