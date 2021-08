Salemi, pesce congelato venduto come fresco. Denunciato ambulante

04/08/2021 16:06:00

Sequestrati oltre 22 chili di prodotti ittici, tra calamari, gamberi e sogliole, decongelati nelle acque del porto peschereccio di Trapani e commercializzati come freschi ed appena pescati da un venditore ambulante in violazione delle minime condizioni e requisiti igienico-sanitari da rispettare.

L'operazione è stata condotta dai militari della Guardia costiera di Trapani in collaborazione con i loro colleghi di Mazara del Vallo, che sono riusciti a individuare, seguire e cogliere “sul fatto” il venditore ambulante proprio nel momento della consegna del prodotto al titolare di un centro di ritrovo per bambini nel Comune di Salemi, che lo aveva appena acquistato come fresco, ignaro delle numerose violazioni commesse dal fornitore.

Il venditore ambulante, originario di Trapani, è stato seguito e monitorato dai militari della Capitaneria che, inizialmente, hanno “cristallizzato” con appositi rilievi fotografici il decongelamento dei prodotti ittici direttamente nelle acque del porto peschereccio di Trapani e poi, con il successivo intervento diretto al momento della vendita, le violazioni delle normative sulla corretta conservazione, commercializzazione e tracciabilità dei prodotti ittici offerti al consumatore finale. L’esito dei controlli è sfociato nel sequestro degli esemplari, giudicati non idonei al consumo umano dal medico veterinario intervenuto e nella denuncia del trasgressore per il reato detenzione e vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.