Calcio, Ivan Moschella Ã¨ il nuovo allenatore del Trapani

04/08/2021 13:52:00

Ivan Moschella è il nuovo allenatore del Trapani calcio. Originario di Sant’Alessio, nato nel 1974, nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di vice allenatore sulla panchina del Cosenza in Serie B.

Moschella in serata è atteso a Trapani per la firma dopo aver raggiunto stamattina l’accordo con la società. Ivan Moschella inizia la carriera da allenatore nelle giovanili del Fc Crotone nella stagione 2012- 2013. Nella stessa stagione viene affiancato allo staff tecnico della prima squadra guidato da Massimo Drago. Sotto la gestione di Drago, Moschella viene integrato all’interno dello staff con compiti precisi relativi alla fase difensiva, e tra i risultati di spicco c’è sicuramente la conquista per la prima volta per il Crotone dei play off di serie B per accedere alla massima serie calcistica nazionale.

L’appuntamento con la serie A è solo rinviato, e Moschella, rimasto al Crotone sotto la guida di Juric nella stagione 2015/2016, centra la promozione diretta alla Serie A. Nelle stagioni successive, rimane nello staff di Davide Nicola, centrando nel 2016/2017 la storica e miracolosa salvezza nell’ultima giornata di campionato contro la Lazio ai danni dell’Empoli. Dopo le dimissioni di Nicola, a Moschella viene affidata la gestione della Prima Squadra fino all’arrivo di Walter Zenga con cui rimane nelle vesti di stretto collaboratore fino a fine stagione. Dalla stagione successiva, Moschella diventa capo allenatore della formazione Primavera dei pitagorici, centrando i play off per la promozione in Primavera 1 nella stagione 2019/2020 (play off non disputati per la pandemia Covid-19). In questo biennio assapora anche la sua prima panchina tra i grandi in Serie B. infatti, nella prima stagione di Stroppa a Crotone, in seguito all’esonero di quest’ultimo Moschella viene nominato allenatore della Prima Squadra in attesa della nomina ufficiale di Oddo, e va in panchina nella partita contro il Lecce allo stadio di Via del Mare. Nella scorsa stagione, infine, ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda di Occhiuzzi sulla panchina del Cosenza in Serie B.