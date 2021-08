Alcamo: sente caldo, evade dai domiciliari e va al mare, poi si costituisce

05/08/2021 11:18:00

Sente troppo caldo e come tutti decide di andare al mare. Solo che il 22enne di Partinico, G.D., per andare in spiaggia a Trappeto, è evaso dagli arresti domiciliari, dove era ristretto per furto, ricettazione e riciclaggio.

Il giovane si è presentato al Comando dei Carabinieri di Alcamo autodenunciando di essersi allontanato dalla propria abitazione senza nessuna autorizzazione.

Si è presentato in costume, infradito e telo mare sulla spalla e con tutta sincerità ha confermato l’evasione avvenuta per un giorno di mare a Trappeto visto il gran caldo di questi giorni. Al ritorno l'autobus faceva capolinea ad Alcamo, e così ha preso la decisione di costituirsi ai carabinieri. Tratto in arresto è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per la mattinata.