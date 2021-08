Piccolo giro per il centro storico di Marsala, tra rifiuti ed erbacce

05/08/2021 11:30:00

A Porticella rifiuti sparsi per la piazza e un cassonetto che trabocca. A Porta Mazara gli scavi archeologici utilizzati come pattumiera. Al Complesso San Pietro il prato sembra un campo di grano per l'erba alta. Le vie del centro storico gridano pietà per le erbacce e i sacchetti di rifiuti abbandonati in ogni angolo.

Il centro di Marsala è invaso da rifiuti e sporcizia. Sono tante le segnalazioni che arrivano da ogni parte della città. Questa mattina porticella si è svegliata in queste condizioni. Il bidone della spazzatura stracolmo di rifiuti, c'è anche un ombrellone, e tutto attorno spazzatura per terra.

I turisti che passeranno da Porta Mazara vedranno anche che gli scavi, "protetti" da un vetro, diventati pattumiera. Le immagini in gallery mostrano tutta l'inciviltà di chi non ha rispetto per la storia della città, e la distrazione del Comune che fatica a mantenere decorosi i luoghi importanti di Marsala.

In centro storico il comune è indietro anche con i lavori di scerbatura. Le erbacce sono alte quanto un bambino, e tra loro si nascondono rifiuti. Anche a San Pietro il verde non è curato. Siamo in agosto, in città ci sono molti turisti, e il biglietto da visita della città non è per niente gradevole.