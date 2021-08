Valderice, la forza di Alice alla finale del Festival del cinema di CefalÃ¹

06/08/2021 13:43:00

Arriva alla finale del Festival del cinema di Cefalù, il cortometraggio “La forza di Alice” del regista Michele Li Volsi.

Girato a Valderice affronta la tematica della violenza sulle donne. La proiezione è in programma domenica. La pellicola parla di AliceAlice, una donna di 32 anni, follemente innamorata di Andrea, la sua compagna, che prova incessantemente a rimanere incinta, ma sfortunatamente senza risultati. Dopo il tentativo di inseminazione artificiale e un test di gravidanza, le loro vite improvvisamente sembrano prendere una piega positiva, ma loro ancora non sospettano che qualcosa sta per accadere che cambierà le loro vite per sempre, qualcosa che metterà alla prova La Forza di Alice

. Tra gli attori protagonisti del cortometraggio per la regia di Michele Li Volsi compaiono tra gli altri: Maria Luce Pittalis, Milena Bianca Gori, Michele Li Volsi, Marcello Randazzo, Angelo Russo, Guia Jelo, Karolayne Alexandre da Rosa, Marilena Piu. Il soggetto è di Michele Li Volsi e Maurizio Tommasini, la sceneggiatura di Claudia Gallo.

Prodotto dall’Associazione Ciak Italy Cinematografica e l’Associazione Culturale Impronte Musicali , il cortometraggio è stato il patrocinato del Comune di Valderice.