A Marsala un lotto di palazzine "fantasma" e nessun diritto per i residenti

07/08/2021 18:00:00

Un lotto di palazzine "fantasma" in via Messina e Orlando. Gli immobili non risultano mappati al comune di Marsala. Una condizione che da vent'anni non permette la pulizia, la posa dell'asfalto, ma anche la manutenzione del verde pubblico e del decoro urbano.

Insomma, una storia paradossale, con disagi enormi per le 40 famiglie, che non sembrano godere degli stessi diritti degli altri cittadini marsalesi.

La storia ce la racconta il nostro lettore Angelo, inviando le foto del degrado in cui è lasciata quell'area e spiega come da vent'anni combatte, inutilmente, la sua battaglia, per avere dei diritti di cittadino che paga regolarmente le tasse. Qui la lettera del signor Angelo:

"Sono Angelo ( Primo Maresciallo della Croce Rossa Italiana Corpo Militare) insieme a mia moglie abbiamo comprato la casa dei miei suoceri nel 2006 a Marsala, in via Messina e Orlando, di fronte al parcheggio del nuovo tribunale. Lì si può "ammirare" lo schifo per il quale da 20 anni chiedo un po' di decoro, di fare asfaltare, pulire e riparare le strade, il verde e le luci, ma mai nessuno si è permesso di oltrepassare la via principale per entrare nel nostro vicolo. Girando per il comune e parlando con vari personaggi, solo una segretaria, senza offese, mi ha inviato presso l'ufficio Destinazione Urbanistica e lì dopo 20 anni sono venuto a conoscenza del mal fatto: tutto il lotto dove abitano 40 famiglie non è mappato, perciò tutte le nostre richieste non possono essere eseguite. In compenso io pago l'Imu perchè risulta al catasto e se qualcuno effettua lavori alla facciata del palazzo gli viene chiesta la tassa di occupazione suolo pubblico, anche se non effettuano mai alcuna manutenzione. Spero che possiate darmi un aiuto, io non so più dove sbattere la testa".