Marsala, l'incidente a Strasatti. Ci sono quattro feriti, due sono gravi

08/08/2021 15:28:00

Un'improvvisa rottura ai freni della Mercedes sarebbe stata la causa del terribile incidente avvenuto questa notte a Strasatti (ne abbiamo parlato qui).

Non c'è frenata, non ci sono i segni che di solito lasciano le gomme quando si inchioda per cercare di bloccare l'auto e gli stessi cittadini che abitano nella zona hanno sentito solo il gran botto, dovuto allo schianto dell'auto contro il muro di cinta e la ringhiera della scuola.

A bordo della vettura c'erano quattro persone e sono rimaste tutte ferite. Più gravi le condizioni di chi occupava i posti anteriori, il guidatore, un giovane, e una persona più matura che hanno riportato fratture multiple al bacino e al femore, mentre le altre due persone, sedute dietro, hanno riportato delle ferite più leggere.