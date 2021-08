Questione acqua ad Alcamo, interrogazione del consigliere Sucameli

08/08/2021 22:00:00

Sulla questione acqua ad Alcamo e sul comunicato da parte di Sicilia Acque riguardo al prolungarsi dei tempi di attesa per l’erogazione di acqua - i turni di erogazione si sono allungati fino a 10 giorni in alcune zone - c'è l'intervento del consigliere comunale Giacomo Sucameli che rivolge una interrogazione scritta al primo cittadino Domenico Surdi.

Sucameli parte dal fatto che diverse famiglie monoreddito e con ISEE molto basso, ad oggi continuano a rimanere senza denaro e senza acqua, pagando per ben due volte l'acqua, una in bolletta e poi per il trasporto esterno. Queste le interrogazioni rivolte al sindaco: Con quale cadenza viene erogata l’acqua dei nostri serbatoi all’impianto EAS?; A partire dal 28 luglio 2021 ad oggi quanto volte è stata erogata l’acqua alle utenze EAS ? E per quanti giorni e ore?; Come mai i turni si sono allungati a circa 10 giorni in quasi tutto il territorio alcamese?; Se viene erogata l’acqua nella condotta dell’EAS quale criterio viene usato?; Come mai a distanza di 5 anni ancora non siete stati in grado di risolvere questo annoso problema burocratico con un ente oramai fallito (EAS)mettendo in difficoltà numerose famiglie alcamesi?; Chi deve rimborsare la quota alle casse comunali?.