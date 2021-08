Un postino di Trapani è il nuovo MIster Italia

08/08/2021 11:26:00

Viene da Trapani, ha 23 anni, è laureato in scienze motorie in attesa di cominciare la specializzazione magistrale, lavora alle Poste di Marsala, ma soprattutto è… bellissimo!



Joseph Lantillo, 1,90 di altezza, lunghi capelli biondi a scendere su un corpo modellato dal fitness è il nuovo MISTER ITALIA 2021.

La proclamazione è avvenuta nella notte di sabato allo Stadio del Mare di Pescara dove è andato in scena l’atto conclusivo del concorso nazionale promosso da patron Claudio Marastoni, manifestazione che negli anni ha lanciato nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Luciano Punzo e tanti altri.

A posare la fascia di “Mister Italia 2021” sulle spalle di Joseph una madrina d’eccezione, Manuela Arcuri, presidentessa di una giuria che vantava tra gli altri anche Federico Moccia, Beppe Convertini e Roberta Beta. A consegnare lo scettro di uomo più bello d’Italia il fotomodello e attore napoletano Giuseppe Moscarella, vincitore dell’edizione 2020.

“Sono sincero non me l’aspettavo – le prime parole del neo Mister – Questo titolo lo voglio dedicare alla mia terra, la Sicilia, spesso relegata in un posto a parte, sono orgoglioso di essere trapanese e di aver portato in Sicilia lo scettro di Mister Italia”.

La prima telefonata subito dopo l’elezione è andata proprio a casa sua, nella zona centrale di Erice. “Ho parlato con mia mamma Patrizia e mio papà Michele, sono molto legato alle mie radici e alla mia famiglia, ci tengo a salutare anche nonna Uccia, è stata la mia prima tifosa quando ho deciso di partecipare al concorso. Un ringraziamento anche alla direttrice del centro postale di Marsala che mi ha concesso i giorni di permesso per venire qui a Pescara dove ho vissuto un’esperienza incredibile con un’organizzazione impeccabile dal punto di vista professionale, non ci hanno fatto mancare nulla. E poi il clima con gli altri ragazzi, davvero sincero di amicizia”.

In attesa di iniziare la triennale magistrale all’Università, per Joseph ora si spalancano nuove opportunità nel mondo dello spettacolo. “Ci spero tanto, mi piacerebbe sfondare nel mondo della moda, ma dello spettacolo in generale, mi sento portato un po’ per tutto, dalla recitazione alla conduzione televisiva. Ho lavorato tanto per arrivare qui, nonostante la fatica del mio lavoro mi ritaglio il tempo per allenarmi in palestra ogni giorno. Sono davvero felice, non vedo l’ora di tornare ad Erice dove sono certo saranno in tanti ora a festeggiare”.

Sul palco di Pescara sabato notte è stata eletta anche la nuova reginetta di Miss Grand Prix 2021. La corona si è posata sui capelli biondi della bellissima Gabriella Bonizzardi, studentessa 17enne di Prevalle, piccolo centro del bresciano.

Una vera e propria “notte delle Stelle” condotta come sempre con energia e bravura da Jo Squillo che ha trasformato per una serata la città di Pescara in una capitale dello spettacolo italiano.

Entrambi i concorsi sono organizzati da patron Claudio Marastoni con il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink oltre al patrocinio del Comune di Pescara.