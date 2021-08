A Pantelleria arrivano i vip. Ficarra, Zingaretti e Armani

09/08/2021 18:00:00

Salvo Ficarra a bordo del suo yatch avvistato a Pantelleria ma non è il solo vip che frequenta ogni estate quella che è una delle più belle isole del Mediterraneo. Tante le celebrità che scelgono la figlia del vento per trascorrere in pieno relax le proprie ferie. Ad agosto sono numerosi gli avvistamenti di very important persons. Pantelleria regala emozioni e privacy ai vip. Gli isolani sono abituati ad ospitare celebrità nazionali e internazionali che possono camminare per le vie in tutta tranquillità.

Uno degli assidui frequentatori di Pantelleria da qualche anno è Salvo Ficarra del duo comico siciliano Ficarra e Picone. Salvo quasta volta però non è in compagnia dell’amico e collega Valentino. Si trova in bella compagnia. Oggi era a Cala Cinque Denti a bordo del suo yatch per poi ormeggiare al porto di Pantelleria. Abbiamo scambiato due chiacchiere con Ficarra, che ci ha detto di aver comprato quest’anno la sua imbarcazione con la quale si diverte a girare l’isola e ammirare le sue bellezze.

Un altro celebre attore siciliano ama e frequenta ormai da anni Pantelleria. Anche Luca Zingaretti è stato avvistato sull’isola in questi giorni. In compagnia della moglie, l’attrice Luisa Ranieri, le due bambine e il fedele cane barboncino Lucky, sono soliti passeggiare per i vicoli dei borghi di Pantelleria, da Scauri, a Kamma a Tracino. Zingaretti è uno di quei vip che ogni anno non riesce proprio a rinunciare ad una vacanza a Pantelleria.

Anche lo stilista italiano più conosciuto al mondo è arrivato finalmente a Pantelleria con il superyacht “Maìn”. Dopo aver visitato Ortigia, la grande ed elegante imbarcazione verde si trova omaggiata al porto secondario di Pantelleria.