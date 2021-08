Ragazzino di Alcamo gravemente ferito mentre scaricava angurie 

09/08/2021 10:34:00

E' rimasto gravemente ferito un ragazzino di Alcamo di 13 anni che ha avuto un singolare incidente. Era con i suoi familiari, a Calatafimi Segesta, per aiutarli nel trasporto e nella vendita di angurie.

Proprio mentre stava scendendo dal furgone le angurie, il ragazzino, per cause non del tutto chiare, è rimasto incastrato sotto la barra di metallo del mezzo, che si è improvvisamente abbattuta su di lui.

Il trauma al torace è stato così violento che il giovane è andato in arresto cardiaco ed ha seriamente rischiato di morire. Sono stati chiamati subito i soccorsi e il ragazzino è stato portato all'ospedale di Trapani in ambulanza. Lì, è stato intubato e ricoverato in rianimazione, e adesso le sue condizioni stanno lentamente migliorando.