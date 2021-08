Sbarchi in Sicilia, Musumeci a Draghi: "E' emergenza, il governo intervenga"

09/08/2021 08:10:00

«Non amo ripetermi e neppure alimentare polemiche sterili. Dico con forza che la Sicilia continua a essere presa d’assalto dagli sbarchi e che le politiche nazionali non riescono a bloccare questo criminale commercio di carne umana. I viaggi dei ministri degli Esteri e dell’Interno sull’altra sponda del Mediterraneo non stanno raggiungendo gli obiettivi sperati. E l’Europa guarda complice e silente. La Sicilia è la frontiera a Sud di un Continente che preferisce girarsi dall’altro lato, mentre la disperazione sale dall’Africa, cercando in Sicilia la porta di accesso a una vita che in queste condizioni non potrà mai essere migliore».



Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

«Mi appello - prosegue il governatore - al presidente Draghi: serve un segnale forte e ormai può venire solo da lui. Faccia quello che non ha voluto fare chi l’ha preceduto e dichiari lo stato di emergenza per gli sbarchi. C’è un mix pericoloso tra numeri crescenti degli emigranti, situazione epidemiologica regionale e la prognosi di crescita di entrambe le situazioni nelle settimane più calde per il turismo e per l’economia siciliana. Gli hotspot al collasso e le persone ammassate l’una sull’altra non possono essere nascoste e lasciano trasparire l’immagine forte di un’accoglienza finta che non rispetta la dignità dell’uomo. Serve - conclude Musumeci - un gesto forte che ci consenta di adottare misure di compensazione finalmente adeguate e che dia un messaggio chiaro a chi, a Bruxelles, fa di tutto per non assumersi chiare responsabilità. Una cosa è certa: così non si può andare avanti e io non farò finta di nulla».

Nell'ultimo fine settimana sono sbarcati 257 migranti dalla Sea Watch3, arrivata al porto di Trapani. A bordo anche 70 minori non accompagnati. Tutti sono stati sottoposti al tampone prima di essere trasbordati sulla nave quarantena dove osserveranno il periodo di osservazione prima di essere trasferiti nei vari centri dell'Isola.

Sono sbarcati invece a Pozzallo i 549 migranti che da diversi giorni si trovavano a bordo della Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranee, dopo esser stati salvati in diverse operazioni di soccorso davanti alla Libia.

Ieri a Lampedusa si sono registrati altri 7 approdi di carrette del mare. Sono cosi 243 le persone sbarcate nelle ultime 24 ore sulla più grande delle Pelagie. Per tutti, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove le presenze sono tornate di nuovo a superare quota 600.