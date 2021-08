Sicilia, arresto cardiaco per una donna in aereo. Ecco come è stata salvata

10/08/2021 09:01:00

Una donna a bordo di un aereo diretto in Sicilia ha avuto un malore, è andata in arresto cardiaco. Per sua fortuna a bordo c'erano ben cinque medici che le hanno salvato la vita.

L'episodio è avvenuto sul volo Pescara - Palermo di Volotea.

Cinque medici a bordo del volo in arrivo da Pescara (Volotea V71589) hanno effettuato manovre di rianimazione su una passeggera colpita da arresto cardiaco.

Il volo è atterrato ieri alle 19 e la signora, una volta rianimata e stabilizzata, è stata trasferita in un ospedale di Palermo con un'ambulanza del 118. L'aeroporto di Palermo ringrazia i cinque medici "angeli" per il pronto intervento effettuato in volo e l'equipaggio del volo. "Purtroppo - scrive in una nota la Gesap - conosciamo il nome solo di quattro medici su cinque: Francesco Giardinelli, Antonio Cavataio, Germano Di Credico, Barbara De Curtis". Chi è il quinto medico "angelo"?