Nuova segnaletica stradale per la rotatoria dell'aeroporto di Birgi

10/08/2021 08:00:00

Era ora è il caso di dire. Il Libero Consorzio di Trapani installerà una nuova e più funzionale segnaletica nei pressi della rotatoria della strada provinciale 21, vicino all'ingresso dell’aeroporto Vincenzo Florio, dove purtroppo non sono pochi gli incidenti gravi alcuni anche mortali.

I nuovi segnali verranno messi in sostituzione e in alcuni casi ad integrazione di quelli esistenti sulla provinciale in entrambe le direzioni di marcia. Il progetto è del responsabile del Servizio tecnico «Viabilità, Interventi in economia e Protezione Civile», per un importo a base d’asta di circa 10 mila euro (9.578,85 oltre I.V.A. al 22%) con il criterio del minor prezzo.